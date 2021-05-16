В Ізраїлі у синагозі обвалилася трибуна: понад сотня постраждалих, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У синагозі у Гіват-Зеєві, недалеко від Єрусалиму, обвалилася трибуна під час молитов. Повідомили про двох загиблих. Про це пише УНН з посиланням на Star Tribune.
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Синагога була переповнена сотнями людей у той час, коли стався обвал трибуни. За даними Служби порятунку МАДА, в лікарні евакуювали 132 людини.
У заяві ізраїльських військових йдеться про те, що вони направили медиків та інші пошуково-рятувальні війська для допомоги на місці події. Армійські вертольоти перевозили екіпажем поранених.
ראשוני: אירוע רב נפגעים הוכרז בעקבות קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב. דיווחים על עשרות נפגעים במקום pic.twitter.com/ciEzP8IMPc— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021
Нагадаємо
Кількість загиблих в тисняві в результаті трагічного інциденту на горі Мерон на півночі Ізраїлю під час релігійного свята Лаг ба-Омер вночі 30 квітня досягла 45.