Масштабна тиснява в Ізраїлі: зросла кількість жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кількість загиблих в тисняві в результаті трагічного інциденту на горі Мерон на півночі Ізраїлю під час релігійного свята Лаг ба-Омер вночі 30 квітня досягла 45, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Про це повідомила в п’ятницю пресслужба міністерства охорони здоров’я єврейської держави.
“Тіла 45 жертв цієї катастрофи передані в Інститут судової медицини”, — йдеться в повідомленні.
Раніше державне радіо Kan повідомляло про 44 загиблих. Поліція Ізраїлю раніше в п’ятницю почала розслідування причин і обставин інциденту на горі Мерон.
Контекст
Десятки людей загинули і 150 отримали поранення в результаті тисняви, що виникла в ніч на 30 квітня в ході релігійного свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон на півночі Ізраїлю.
На святкуванні зібралися десятки тисяч людей. Свято стало першим великим масовим заходом в країні з моменту початку пандемії коронавірусу.
За відомостями поліції, тиснява почалася через те, що декілька людей посковзнулися на сходинках, збивши разом з собою десятки людей.
Для евакуації перших постраждалих були направлені шість вертольотів і десятки машин швидкої допомоги.