Масштабная давка в Израиле: возросло число жертв

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля достигло 45, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

“Тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины”, — говорится в сообщении.

Ранее государственное радио Kan сообщало о 44 погибших. Полиция Израиля ранее в пятницу начала расследование причин и обстоятельств инцидента на горе Мерон.

Контекст

Десятки человек погибли и 150 получили ранения в результате давки, возникшей в ночь на 30 апреля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля.

На праздновании собрались десятки тысяч человек. Праздник стал первым крупным массовым мероприятием в стране с момента начала пандемии коронавируса.

По сведениям полиции, давка началась из-за того, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, уронив вместе с собой десятки людей.

Для эвакуации первых пострадавших были направлены шесть вертолетов и десятки машин скорой помощи.

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