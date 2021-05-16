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В Израиле в синагоге обвалилась трибуна: более сотни пострадавших, есть погибшие

Киев • УНН

 • 27032 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В синагоге в Гиват-Зеев, недалеко от Иерусалима, обвалилась трибуна во время молитв. Сообщили о двоих погибших. Об этом пишет УНН со ссылкой на Star Tribune.

В Израиле в синагоге обвалилась трибуна: более сотни пострадавших, есть погибшие

Детали

Синагога была переполнена сотнями людей в то время, когда произошел обвал трибуны. По данным Службы спасения МАДА, в больницы эвакуировали 132 человека.

В заявлении израильских военных говорится, что они направили медиков и другие поисково-спасательные войска для помощи на месте происшествия. Армейские вертолеты перевозили экипажем раненых.

ראשוני: אירוע רב נפגעים הוכרז בעקבות קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב. דיווחים על עשרות נפגעים במקום pic.twitter.com/ciEzP8IMPc

- כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

Напомним

Количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля достигла 45.

Украинские Национальные Новости

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