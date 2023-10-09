В Ізраїлі спростували інформацію про переговори щодо обміну полоненими за посередництва Катару

Цитата

«Ізраїльський чиновник заявив, що «переговорів» про звільнення заручників не ведеться, відповідаючи на більш ранню заяву джерела в ХАМАСі про те, що Ізраїль підтримував контакт з Катаром в якості посередника», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що спростування відбулося на тлі того, як Reuters підтвердило раніше опубліковане китайським інформаційним агентством Xinhua повідомлення про те, що катарські посередники зв'язалися з "посадовими особами" ХАМАСу в спробі домогтися звільнення Ізраїльських жінок і дітей, утримуваних в секторі Газа, в обмін на 36 палестинських жінок і дітей, утримуваних в ізраїльських в'язницях.

Доповнення

Xinhua повідомляло, що Катар виступає посередником у терміновому обміні полоненими між палестинським угрупуванням ХАМАС та Ізраїлем.