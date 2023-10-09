Катар выступает посредником в обмене пленными между ХАМАС и Израилем - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Катар выступает посредником в срочном обмене пленными между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источник в ХАМАСе, передает УНН.
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"При поддержке США Катар стремится заключить срочное соглашение, которое приведет к освобождению израильских женщин, захваченных Хамасом, в обмен на палестинских женщин-заключенных в израильских тюрьмах", - говориться в сообщении.
По словам источника, ХАМАС проинформировал Катар, что согласится на обмен пленными, если все 36 палестинских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.
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На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.
По данным Минздрав и ВС Израиля, в стране во время войны, начавшейся после атаки из сектора Газа 7 октября, сейчас ранены уже 2382 человека, около 700 погибли. Как отмечают в палестинском Минздраве, в секторе Газа фиксируют 493 жертвы.