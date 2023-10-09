Катар виступає посередником в обміні полоненими між ХАМАС та Ізраїлем - ЗМІ

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"За підтримки США Катар прагне укласти термінову угоду, яка призведе до звільнення ізраїльських жінок, захоплених ХАМАС, в обмін на палестинських жінок-ув'язнених в ізраїльських в'язницях", - ідеться у повідомленні.

За словами джерела, ХАМАС поінформував Катар, що погодиться на обмін полоненими, якщо всіх 36 палестинських жінок-в'язнів, які перебувають в ізраїльських в'язницях, буде звільнено.

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На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.

За даними МОЗ та ЗС Ізраїлю, у країні під час війни, що почалася після атаки з сектору Газа 7 жовтня, зараз поранено вже 2382 особи, приблизно 700 загинули. Як зазначають у палестинському МОЗ, у секторі Газа фіксують 493 жертви.