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В Израиле опровергли информацию о переговорах по обмену пленными при посредничестве Катара

В Израиле опровергли информацию о переговорах по обмену пленными при посредничестве Катара

Киев • УНН

 • 515084 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Израильский чиновник опроверг информацию о переговорах по обмену пленными между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The times of Israel.

Цитата

«Израильский чиновник заявил, что «переговоров» об освобождении заложников не ведется, отвечая на более раннее заявление источника в ХАМАСе о том, что Израиль поддерживал контакт с Катаром в качестве посредника», - говориться в сообщении.

Отмечается, что опровержение последовало на фоне того, как Reuters подтвердило ранее опубликованное китайским информационным агентством Xinhua сообщение о том, что катарские посредники связались с "должностными лицами" ХАМАСа в попытке добиться освобождения израильских женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на 36 палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах.

Дополнение

Xinhua сообщало, что Катар выступает посредником в срочном обмене пленными между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

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