В Израиле опровергли информацию о переговорах по обмену пленными при посредничестве Катара
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Израильский чиновник опроверг информацию о переговорах по обмену пленными между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The times of Israel.
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«Израильский чиновник заявил, что «переговоров» об освобождении заложников не ведется, отвечая на более раннее заявление источника в ХАМАСе о том, что Израиль поддерживал контакт с Катаром в качестве посредника», - говориться в сообщении.
Отмечается, что опровержение последовало на фоне того, как Reuters подтвердило ранее опубликованное китайским информационным агентством Xinhua сообщение о том, что катарские посредники связались с "должностными лицами" ХАМАСа в попытке добиться освобождения израильских женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на 36 палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах.
Дополнение
Xinhua сообщало, что Катар выступает посредником в срочном обмене пленными между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.