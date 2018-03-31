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В Ізраїлі футбольний фанат отримав 10 років в'язниці

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Фанат єрусалимського “Бейтара” і один з ватажків навколофутбольні юдонацістской банди “Ла Фаміліа” Омер Голан, проломивший голову молотком вболівальнику “Апоель Тель-Авів” лівих поглядів Юрію Седлецький, засуджений до 10 років в’язниці і виплати 100 тис. шекелів компенсації потерпілому. Про це повідомляє УНН з посиланням на israelinfo.

Подільники Голана також засуджені до тривалих термінів позбавлення волі. Асі Басано, також з ватажків “Ла Фаміліа”, отримав 5 років в’язниці, Матан Шимон — до 50 місяців, Йоав Нахшона — до 46 місяців тюремного ув’язнення.

Всі обвинувачені підписали угоди з правосуддям, визнавши себе винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень при обтяжуючих обставинах, злочинній змові та інших злочинах у рамках своєї “фанатської” активності. Міру покарання визначила колегія суддів під головуванням Раанана Бен-Йосефа, і сім’ї обвинувачених сприйняли суворі вироки, як грім серед ясного неба.

Засуджений Голан втратив свідомість у залі суду, його мати почала істерично кричати і також отримала медичну допомогу.

У жовтні 2015 року, в розпал націоналістичних пристрастей на грунті “інтифади Аль-Акса” в Єрусалимі, Голан з дружками, захопивши з собою молоток, підстерегли групу уболівальників тель-авівського “Апоель” біля стадіону Блюмфільд і атакували їх. Перед нападом Голан говорив, що збирається вбити когось з уболівальників “ворожої” команди, і спочатку прокуратура пред’явила йому звинувачення в замаху на вбивство.

У представленому прокуратурою обвинувальному висновку зазначалося, що Голан з однодумцями створили свою групу, щоб “сіяти на футбольних майданчиках вандалізм і насильство на грунті анархічної і расистської ідеології, заснованої на ненависті до арабів, і нападати на уболівальників інших команд”.

У вироку суду підкреслюється жорстокість і безглуздість атаки, влаштованої фанатами Бейтара, а також тяжкість і незворотність каліцтв, завданих ними Юрію Седлецький. Суд прийшов до висновку, що злочинці керувалися “ідеологічними і расистськими мотивами”, що рівнозначно визначенню теракту.

Нагадаємо, другому росіянину висунуто звинувачення у справі про причетність до безладів під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2016 року у Франції.

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