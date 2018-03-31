В Ізраїлі футбольний фанат отримав 10 років в'язниці

КИЇВ. 31 березня. УНН. Фанат єрусалимського “Бейтара” і один з ватажків навколофутбольні юдонацістской банди “Ла Фаміліа” Омер Голан, проломивший голову молотком вболівальнику “Апоель Тель-Авів” лівих поглядів Юрію Седлецький, засуджений до 10 років в’язниці і виплати 100 тис. шекелів компенсації потерпілому. Про це повідомляє УНН з посиланням на israelinfo.