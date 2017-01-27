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В Ізраїлі автобус впав з обриву: загинули 2 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Щонайменше дві особи загинули, двадцять отримали травми в п'ятницю через падіння автобуса в ущелину з обриву в районі населеного пункту Маале Левона на Західному березі річки Йордан, передає УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Представник ізраїльської національної медичної служби заявив про те, що стан чотирьох постраждалих оцінюється як критичний.

“Нам довелося десять хвилин йти під дощем і по бруду поки ми нарешті не дійшли до автобуса. Ми попросили надіслати вертольоти, щоб госпіталізувати поранених. На жаль, після прибуття ми виявили кількох жертв, вони були без свідомості, пульс не відчувався. Інші отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — сказав волонтер, який допомагав медикам.

Сам автобус перекинувся і впав з обриву заввишки 70 метрів. Щоб підняти постраждалих з ущелини, рятувальникам довелося використовувати вертольоти.

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