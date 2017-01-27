В Ізраїлі автобус впав з обриву: загинули 2 осіб

Представник ізраїльської національної медичної служби заявив про те, що стан чотирьох постраждалих оцінюється як критичний.

“Нам довелося десять хвилин йти під дощем і по бруду поки ми нарешті не дійшли до автобуса. Ми попросили надіслати вертольоти, щоб госпіталізувати поранених. На жаль, після прибуття ми виявили кількох жертв, вони були без свідомості, пульс не відчувався. Інші отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — сказав волонтер, який допомагав медикам.

Сам автобус перекинувся і впав з обриву заввишки 70 метрів. Щоб підняти постраждалих з ущелини, рятувальникам довелося використовувати вертольоти.