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В Израиле автобус упал с обрыва: погибли 2 человека

В Израиле автобус упал с обрыва: погибли 2 человека

Киев • УНН

 • 11982 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По меньшей мере два человека погибли, двадцать получили травмы в пятницу из-за падения автобуса в ущелье с обрыва в районе населенного пункта Маале Левона на Западном берегу реки Иордан, передает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Представитель израильской национальной медицинской службы заявил о том, что состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

"Нам пришлось десять минут идти под дождем и по грязи пока мы наконец дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс не ощущался. Другие получили ранения различной степени тяжести", - сказал волонтер, который помогал медикам.

Сам автобус перевернулся и упал с обрыва высотой 70 метров. Чтобы поднять пострадавших из ущелья, спасателям пришлось использовать вертолеты.

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