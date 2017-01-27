В Израиле автобус упал с обрыва: погибли 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По меньшей мере два человека погибли, двадцать получили травмы в пятницу из-за падения автобуса в ущелье с обрыва в районе населенного пункта Маале Левона на Западном берегу реки Иордан, передает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Представитель израильской национальной медицинской службы заявил о том, что состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.
"Нам пришлось десять минут идти под дождем и по грязи пока мы наконец дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс не ощущался. Другие получили ранения различной степени тяжести", - сказал волонтер, который помогал медикам.
Сам автобус перевернулся и упал с обрыва высотой 70 метров. Чтобы поднять пострадавших из ущелья, спасателям пришлось использовать вертолеты.