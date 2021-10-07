В Італії випала рекордна для Європи кількість опадів

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Повідомляють, що волога погода на півночі Італії не рідкість, здебільшого у цих регіонах випадає понад 1200 мм дощу в рік. Однак у понеділок в італійському місті Россільйоне лише за 12 годин випало 750 мм опадів, а протягом доби — 925 мм.

Такі показники — рекордні для Європи. Наприклад, у Лондоні зазначена кількість дощу випадає упродовж 15 місяців.

У сусідньому місті Каїро-Монтенотте, приблизно за 32 км на захід від Россільйоне, у понеділок протягом шести годин випало майже 500 мм опадів. Це також місцевий рекорд.

Нагадаємо

У Римі через зливу в деяких районах перекрили дороги. У Неаполі затопило залізницю, унаслідок чого затримали відправлення багатьох потягів, а деякі зовсім скасували.

У Лігурії зупинили місцеві вибори через зливу та повені. Підрахування бюлетенів відклали на наступний день. Також влада закрила навчальні заклади по всьому регіону.