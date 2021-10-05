Італія потерпає від повеней: перекрито дороги та скасовано потяги

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Після того, як повінь сколихнула північ Італії, негоду прогнозують у південних районах країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Quotidiano.

Деталі

Станом на сьогодні, 5 жовтня, помаранчевий рівень небезпеки оголосили для: Тренто, Ломбардії, П'ємонту, Фріулі-Венеції-Джулії, Лігурії, Тоскани та Сицилії.

Жовтий — у Больцано, Венето, Лаціо, Умбрії, Кампанії, частині Валле д'Аоста, Емілії-Романьї, Абруццо, Базилікаті, Калабрії та Молізе.

Минулої ночі в Римі через зливу в деяких районах перекрили дороги.

Окрім того, у Неаполі затопило залізницю, унаслідок чого затримали відправлення багатьох потягів, а деякі зовсім скасували.

Про жертви внаслідок повеней не повідомляли.

Зазначають, що до завтра центрально-північні регіони Італії найбільше потерпатимуть від опадів. "Потім з четверга сформується середземноморський циклон, який з північного сходу буде рухатися на південь, проходячи через Тірренське море. Спочатку ризик штормів і повеней буде у нижній частині Венето і Емілії-Романьї, а потім у центрально-південних районах Адріатики від Абруццо до Апулії і Кампанії", - пише видання.

Також у всіх регіонах прогнозують різке зниження температури, місцями на 10 градусів. 

Allagamenti San Pietro D'Olba: strade come cascate #Maltempo #SanPietroD'Olba #Liguria pic.twitter.com/OIDmJaDch0

— Local Team (@localteamtv) October 4, 2021

Нагадаємо

Учора в італійському регіоні Лігурія зупинили місцеві вибори через зливу та повені. Підрахування бюлетенів відклали на наступний день. Також влада закрила навчальні заклади по всьому регіону.

Dozens of people were rescued or evacuated after floods in #Liguria, Italy, 04 October 2021.

via Giovanni Toti / Facebook pic.twitter.com/3PZvijWKbc

— FloodList (@Flood_List) October 5, 2021

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