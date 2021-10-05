Италия страдает от наводнений: перекрыты дороги и отменены поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. После того, как наводнение всколыхнуло север Италии, непогоду прогнозируют в южных районах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Quotidiano.
Детали
По состоянию на сегодня, 5 октября, оранжевый уровень опасности объявили для: Тренто, Ломбардии, Пьемонта, Фриули-Венеции-Джулии, Лигурии, Тосканы и Сицилии.
Желтый — в Больцано, Венето, Лацио, Умбрии, Кампании, части Валле д'Аоста, Эмилии-Романье, Абруццо, Базиликата, Калабрии и Молизе.
Прошлой ночью в Риме из-за ливня в некоторый районах перекрыли дороги.
Кроме того, в Неаполе затопило железную дорогу, вследствие чего задержали отправление многих поездов, а некоторые вовсе отменили.
О жертвах в результате наводнений не сообщали.
Отмечают, что до завтра центрально-северные регионы Италии будут больше страдать от осадков. "Затем с четверга сформируется средиземноморский циклон, который с северо-востока будет двигаться на юг, проходя через Тирренское море. Сначала риск штормов и наводнений будет в нижней части Венето и Эмилии-Романьи, а затем в центрально-южных районах Адриатики от Абруццо в Апулии и Кампании", - пишет издание.
Также во всех регионах прогнозируют резкое снижение температуры, местами на 10 градусов.
Allagamenti San Pietro D'Olba: strade come cascate #Maltempo #SanPietroD'Olba #Liguria pic.twitter.com/OIDmJaDch0— Local Team (@localteamtv) October 4, 2021
Напомним
Вчера в итальянском регионе Лигурия остановили местные выборы из-за ливня и наводнения. Подсчет бюллетеней отложили на следующий день. Также власти закрыли учебные заведения по всему региону.
Dozens of people were rescued or evacuated after floods in #Liguria, Italy, 04 October 2021.
via Giovanni Toti / Facebook pic.twitter.com/3PZvijWKbc