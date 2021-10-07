В Италии выпало рекордное для Европы количество осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В понедельник, 4 октября, на севере Италии выпало рекордное количество осадков — 925 мм в течение дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Сообщают, что влажная погода на севере Италии не редкость, в основном в этих регионах выпадает более 1200 мм дождя в год. Однако в понедельник в итальянском городе Россильйоне только за 12 часов выпало 750 мм осадков, а в течение суток — 925 мм.
Такие показатели — рекордные для Европы. Например, в Лондоне указанное количество дождя выпадает в течение 15 месяцев.
В соседнем городе Каир-Монтенотте, примерно в 32 км к западу от Россильйоне, в понедельник в течение шести часов выпало почти 500 мм осадков. Это также местный рекорд.
Напомним
В Риме из-за ливня в некоторых районах перекрыли дороги. В Неаполе затопило железную дорогу, вследствие чего задержали отправление многих поездов, а некоторые вовсе отменили.
В Лигурии остановили местные выборы из-за ливня и наводнения. Подсчет бюллетеней отложили на следующий день. Также власти закрыли учебные заведения по всему региону.