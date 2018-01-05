В Італії судитимуть мера Рима
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Італії, 21 червня, розпочнеться суд над мером Рима Вірджинією Раджі за звинуваченням в лжесвідченні під час здійснення призначень в мерії. Про це повідомляє агентство Ansa, передає УНН.
Так, зазначено, що суд над Раджі відбуватиметься через призначення головою Департаменту туризму мерії Рафаеле Маррі, якого в кінці 2016 року звинувачували в корупції. Маррі вважався правою рукою Раджі. Після його призначення і затвердження йому зарплати в розмірі 20 тисяч євро, антикорупційна прокуратура почала розслідування відносно Раджі.
Сама Раджі переконана, що суд зніме з неї всі звинувачення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови втретє відсторонив президента країни Ігоря Додона з посади.