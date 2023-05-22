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В історичному Центральному поштовому відділенні Маніли спалахнула пожежа

В історичному Центральному поштовому відділенні Маніли спалахнула пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. В неділю пізно ввечері, в історичному Центральному поштовому відділенні, що знаходиться у філіппінській столиці Маніла спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці боролися з вогнем понад сім годин, перш ніж нарешті взяти контроль над ним. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За інформацією, пожежа почалася близько 23:45 за місцевим часом, їй був наданий найвищий рівень небезпеки, перш ніж вогонь вдалося взяти під контроль, незадовго до 6 ранку понеділка. Про це повідомляє Бюро пожежної охорони.

В понеділок директор Бюро пожежної охорон Нахум Б. Тарроза, повідомив, що внутрішні дерев'яні конструкції будівлі згоріли на всьому шляху від підвалу до третього поверху.

"Це дуже сумно, тому що це така важлива частина нашої історії", - сказав Тарроза.

Він додав, що за фактом пожежі буде розпочато розслідування, і слідчі не виключають можливості несправності електромережі або підпалу.

Довідка

Будівля Центрального поштового відділення розташована в історичній частині старої Маніли, поруч з іншими туристичними пам'ятками вздовж річки Пасіг, що протікає через філіппінську столицю.

Вперше вона була побудована в 1926 році за проєктом філіппінських архітекторів Хуана М. Арельяно і Томаса Мапуа, проте була серйозно пошкоджена під час Другої світової війни та відбудована в 1946 році, зберігши більшу частину свого первісного вигляду.

У 2018 році вона була оголошена "важливим культурним надбанням", що означає, що найстаріше поштове відділення країни має виняткове культурне, мистецьке та історичне значення для Філіппін.

Наразі в будівлі розміщується Філіппінська поштова корпорація - державна поштова служба, яка займається як звичайною поштою, так і посилками та спеціальними колекціями марок.

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