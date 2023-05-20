Лісові пожежі в Канаді призвели до різкого стрибка цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Лісові пожежі в Канаді, зокрема в првінції Альберта, призвели до різкого стрибка цін на газ. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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У четвер офіційні особи Альберти попередили, що лісові пожежі можуть поширитися в найближчі кілька спекотних днів, незважаючи на те, що пожежники досягають успіхів у боротьбі з масовими пожежами.
Рекордно високі температури та суха рослинність призвели до інтенсивного раннього початку сезону лісових пожеж у західній Канаді цього року, і синоптики не бачать покращення умов принаймні до наступного тижня.
Найбільше постраждала багата нафтою провінція Альберта. Лісові пожежі також поширилися й в сусідніх провінціях.
За даними Refinitiv, кількість газу, що надходить із Канади до Сполучених Штатів, у середу впала до нового мінімуму за 25 місяців у 6,4 мільярда кубічних футів на день, оскільки лісові пожежі перервали видобуток.
Ф'ючерси на природний газ у США зросли приблизно на 2% у четвер до двотижневого максимуму через скорочення імпорту з Канади, навіть, не зважаючи на те, що через м'яку погоду в США зберігається низький попит на паливо.
Нагадаємо
Тридцять тисяч людей були евакуйовані зі своїх будинків через пожежі у канадській провінції Альберта.
За кілька днів у регіоні спалахнуло 90 пожеж, 23 вважалися неконтрольованими. Частково зупинився видобуток нафти, що одразу спровокувало ріст цін на ринку.