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Лесные пожары в Канаде привели к резкому скачку цен на газ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Лесные пожары в Канаде, в частности в провинции Альберта, привели к резкому скачку цен на газ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В четверг официальные лица Альберты предупредили, что лесные пожары могут распространиться в ближайшие несколько жарких дней, несмотря на то, что пожарные добиваются успехов в борьбе с массовыми пожарами.

Рекордно высокие температуры и сухая растительность привели к интенсивному раннему началу сезона лесных пожаров в западной Канаде в этом году, и синоптики не видят улучшения условий по крайней мере до следующей недели.

Больше всего пострадала богатая нефтью провинция Альберта. Лесные пожары также распространились и в соседних провинциях. 

По данным Refinitiv, количество газа, поступающего из Канады в Соединенные Штаты, в среду упало до нового минимума за 25 месяцев в 6,4 миллиарда кубических футов в день, поскольку лесные пожары прервали добычу.

Фьючерсы на природный газ в США выросли примерно на 2% в четверг до двухнедельного максимума из-за сокращения импорта из Канады, даже несмотря на то, что из-за мягкой погоды в США сохраняется низкий спрос на топливо.

Напомним

Тридцать тысяч человек были эвакуированы из своих домов из-за пожаров в канадской провинции Альберта.

За несколько дней в регионе вспыхнуло 90 пожаров, 23 считались неконтролируемыми. Частично остановилась добыча нефти, что сразу спровоцировало рост цен на рынке.

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