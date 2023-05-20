Лесные пожары в Канаде привели к резкому скачку цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Лесные пожары в Канаде, в частности в провинции Альберта, привели к резкому скачку цен на газ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В четверг официальные лица Альберты предупредили, что лесные пожары могут распространиться в ближайшие несколько жарких дней, несмотря на то, что пожарные добиваются успехов в борьбе с массовыми пожарами.
Рекордно высокие температуры и сухая растительность привели к интенсивному раннему началу сезона лесных пожаров в западной Канаде в этом году, и синоптики не видят улучшения условий по крайней мере до следующей недели.
Больше всего пострадала богатая нефтью провинция Альберта. Лесные пожары также распространились и в соседних провинциях.
По данным Refinitiv, количество газа, поступающего из Канады в Соединенные Штаты, в среду упало до нового минимума за 25 месяцев в 6,4 миллиарда кубических футов в день, поскольку лесные пожары прервали добычу.
Фьючерсы на природный газ в США выросли примерно на 2% в четверг до двухнедельного максимума из-за сокращения импорта из Канады, даже несмотря на то, что из-за мягкой погоды в США сохраняется низкий спрос на топливо.
Напомним
Тридцать тысяч человек были эвакуированы из своих домов из-за пожаров в канадской провинции Альберта.
За несколько дней в регионе вспыхнуло 90 пожаров, 23 считались неконтролируемыми. Частично остановилась добыча нефти, что сразу спровоцировало рост цен на рынке.