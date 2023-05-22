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В историческом Центральном почтовом отделении Манилы вспыхнул пожар

В историческом Центральном почтовом отделении Манилы вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 745101 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В воскресенье поздно вечером, в историческом Центральном почтовом отделении, находящемся в филиппинской столице Манила вспыхнул масштабный пожар. Пожарные боролись с огнем более семи часов, прежде чем наконец взять контроль над ним. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По информации, пожар начался около 23:45 по местному времени, ему был присвоен самый высокий уровень опасности, прежде чем огонь удалось взять под контроль, незадолго до 6 утра понедельника. Об этом сообщает Бюро пожарной охраны.

В понедельник директор Бюро пожарной охраны Нахум Б. Тарроза, сообщил, что внутренние деревянные конструкции здания сгорели на всем пути от подвала до третьего этажа.

"Это очень печально, потому что это такая важная часть нашей истории", - сказал Тарроза.

Он добавил, что по факту пожара будет начато расследование, и следователи не исключают возможности неисправности электросети или поджога.

Справка

Здание Центрального почтового отделения расположено в исторической части старой Манилы, рядом с другими туристическими достопримечательностями вдоль реки Пасиг, протекающей через филиппинскую столицу.

Впервые оно было построено в 1926 году по проекту филиппинских архитекторов Хуана М. Арельяно и Томаса Мапуа, однако было серьёзно повреждено во время Второй мировой войны и отстроено в 1946 году, сохранив большую часть своего первоначального вида.

В 2018 году здание было объявлено "важным культурным достоянием", это означает, что старейшее почтовое отделение страны имеет исключительное культурное, художественное и историческое значение для Филиппин.

В настоящее время в здании находится Филиппинская почтовая корпорация - государственная почтовая служба, которая занимается как обычной почтой, так и посылками и специальными коллекциями марок.

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