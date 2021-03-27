В Іспанії в результаті наїзду авто постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Щонайменше семеро людей постраждали в п'ятницю в автономному співтоваристві Кастилія-Ла-Манча в Іспанії в результаті наїзду автомобіля. Про це повідомила в Twitter регіональна служба екстреної допомоги, передає УНН.
Що відомо
За інформацією служби, інцидент стався в муніципалітеті Юнкера-де-Енарес. Чотири людини були доставлені в лікарню.
Деталі
Як передає газета ABC, наїзд був навмисним. Водій транспортного засобу затриманий. За даними агентства EFE, підозрюваний пішов на цей крок через втрату опіки над дітьми.
Нагадаємо
Цього тижня на Донеччині водій легкового автомобіля скоїв наїзд на п’ятирічного хлопчика, який вибіг на дорогу. Дитина з травмами перебуває в лікарні.