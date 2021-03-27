В Испании в результате наезда авто пострадали семь человек

Что известно

По информации службы, инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четыре человека были доставлены в больницу.

Детали

Как передает газета ABC, наезд был преднамеренным. Водитель транспортного средства задержан. По данным агентства EFE, подозреваемый пошел на этот шаг из-за потери опеки над детьми.

Напомним

На этой неделе в Донецкой области водитель легкового автомобиля совершил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу. Ребенок с травмами находится в больнице.