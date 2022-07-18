В Іспанії та Португалії понад 1000 людей загинули від виснажливої спеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Західна Європа переживає рекордну спеку, тисячі пожежників зазнають труднощів із гасінням лісових пожеж у Франції, Іспанії та Португалії, які знищили тисячі гектарів лісів. За даними міністерств охорони здоров'я відповідних країн, у липні в Іспанії та Португалії також було зареєстровано понад 1000 смертей, пов'язаних із спекою, передає УНН, з посиланням на Axios.
Деталі
Тим часом понад 360 людей в Іспанії померли від спеки в період з 10 по 17 липня, при цьому 84 людини померли за останні 24 години, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.
За даними Міністерства охорони здоров'я Португалії, з 7 по 13 липня 238 людей померли від спеки, а з 14 по 17 липня - понад 421 особа.
Доповнення
Лісові пожежі трапляються на початку сезону, закінчуються пізніше і стають частішими через зміну клімату, йдеться у звіті Європейського Союзу за минулий рік.
Очікується, що найближчими днями спека охопить і інші частини Європи. Очікується, що в районах Англії у понеділок та вівторок температура досягне 40°C .
Уряд Великої Британії оголосив надзвичайний стан у країні і попередив людей не залишати свої будинки без необхідності.