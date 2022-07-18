В Испании и Португалии более 1000 человек погибли от изнуряющей жары
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Западная Европа переживает рекордную жару, тысячи пожарных испытывают трудности с тушением лесных пожаров во Франции, Испании и Португалии, которые уничтожили тысячи гектаров лесов. По данным министерств здравоохранения соответствующих стран, в июле в Испании и Португалии также было зарегистрировано более 1000 смертей, связанных с жарой, передает УНН, со ссылкой на Axios.
Детали
Тем временем более 360 человек в Испании скончались от жары в период с 10 по 17 июля, при этом 84 человека скончались за последние 24 часа, сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным Министерства здравоохранения Португалии, с 7 по 13 июля 238 человек скончались от жары, а с 14 по 17 июля – более 421 человек.
Дополнение
Лесные пожары происходят в начале сезона, заканчиваются позже и учащаются из-за изменения климата, говорится в отчете Европейского Союза за прошлый год.
Ожидается, что в ближайшие дни жара охватит и другие части Европы. Ожидается, что в районах Англии в понедельник и вторник температура достигнет 40°C.
Правительство Великобритании объявило чрезвычайное положение в стране и предупредило людей не покидать свои дома без необходимости.