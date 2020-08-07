В Іспанії через українця без маски змушені були посадити літак

“У зв’язку з відмовою пасажира, громадянина України, виконувати вказівки екіпажу, який “неодноразово” пропонував йому одягнути маску, відповідний протокол був активований, як повідомили Efe джерела Air Europa в цю п’ятницю.

Також Асоціація Controladores Aéreos.org повідомила про екстрене відхилення рейсу UX9165 на Малагу через “конфліктуючого пасажира на борту”. Командир запросив приземлення в Малазі, де агенти Цивільної гвардії чекали виходу пасажира з літака.

“Джерела, з якими консультувався Efe, повідомили, що командир надав копію звіту цивільної гвардії в Малазі, в якому він повідомляє, що пасажир з ознаками сп’яніння відмовився одягати маску і виконати інструкції екіпажу, після чого літак взяв курс на Мадрид”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, прибуваючі до Єгипту зобов’язані відтепер мати при собі ПЛР-довідку про відсутність нового коронавірусу.

Нагадаємо, в аеропорту Москви літак роздавив людину.