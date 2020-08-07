В Испании из-за украинца без маски вынуждены были посадить самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший в четверг по маршруту Гран-Канария - Мадрид, был вынужден сесть в аэропорту Малага-Коста-дель-Соль из-за отказа украинца одевать маску. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание El Periodico.
"В связи с отказом пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который "неоднократно" предлагал ему надеть маску, соответствующий протокол был активирован, как сообщили Efe источники Air Europa в эту пятницу.
Также Ассоциация Controladores Aéreos.org сообщила об экстренном отклонении рейса UX9165 на Малагу из-за "несоответствующего пассажира на борту". Командир пригласил приземления в Малаге, где агенты Гражданской гвардии ждали выхода пассажира из самолета.
"Источники, с которыми консультировался Efe, сообщили, что командир предоставил копию отчета гражданской гвардии в Малаге, в котором он сообщает, что пассажир с признаками опьянения отказался одевать маску и выполнить инструкции экипажа, после чего самолет взял курс на Мадрид", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, прибывающие в Египет обязаны отныне иметь при себе ПЦР-справку об отсутствии нового коронавируса.
Напомним, в аэропорту Москвы самолет раздавил человека.