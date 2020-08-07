Пандемія: Єгипет зобов'язав усіх прибулих у країну - мати справку про відсутність COVID-19

“Усі подорожуючі до Єгипту морським, повітряним або наземним шляхом зобов’язані не пізніше ніж за 72 години зробити ПЛР-тест на наявність коронавірусу і пред’явити негативний результат на кордоні. Дане розпорядження не стосується арабських та іноземних туристів, що прибувають безпосередньо в курортні зони Шарм-еш-Шейха, Хургади, Табі, Марса-алям і Мерса-Матруха”, — йдеться в указі. При цьому, як наголошується, виїзд туристам за межі курортів без наявності негативних ПЛР-тестів заборонений.

Єгипет з 1 липня відновив міжнародне авіасполучення з рештою світу і відкрив курортні зони для іноземних туристів з умовою дотримання певних санітарних норм.

В кінці березня на фоні поширення нового коронавірусу країна закрилася від зовнішнього світу, припинили роботу всі освітні установи, спортивні клуби, кафе і ресторани, молитовні будинки, парки відпочинку, а також курортні готелі. Тільки в кінці травня Єгипет почав поетапне повернення до звичайного життя. До теперішнього моменту як і раніше закриті тільки парки і громадські пляжі, що не відносяться до готелів. Влада обіцяє відкрити туди доступ в найближчі дні.

В останні тижні в країні реєструється зниження обсягів інфікування. На даний момент в Єгипті виявлено 94,8 тис. заражень новим коронавірусом, померла 4 931 особа, понад 47 тис. хворих видужали.