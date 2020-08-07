Пандемия: Египет обязал всех прибывших в страну - иметь справку об отсутствии COVID-19

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4 марта, 13:25 • 106793 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Прибывающие в Египет обязаны отныне иметь при себе ПЦР-справку об отсутствии нового коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщил в четверг информационный портал Al Balad. Решение вступает в силу с 6 августа, передает УНН.

“Все путешествующие в Египет морским, воздушным или наземным путем обязаны не позднее чем за 72 часа сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе. Данное распоряжение не касается арабских и иностранных туристов, прибывающих непосредственно в курортные зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Мерса-Матруха”, — говорится в указе. При этом, как отмечается, выезд туристам за пределы курортов без наличия отрицательных ПЦР-тестов запрещен.

Египет с 1 июля возобновил международное авиасообщение с остальным миром и открыл курортные зоны для иностранных туристов с условием соблюдения определенных санитарных норм.

В конце марта на фоне распространения нового коронавируса страна закрылась от внешнего мира, прекратили работу все образовательные учреждения, спортивные клубы, кафе и рестораны, молельные дома, парки отдыха, а также курортные отели. Только в конце мая Египет начал поэтапное возвращение к обычной жизни. К настоящему моменту по-прежнему закрыты только парки и общественные пляжи, не относящиеся к отелям. Власти обещают открыть туда доступ в ближайшие дни.

В последние недели в стране регистрируется снижение объемов инфицирования. На данный момент в Египте выявлено 94,8 тыс. заражений новым коронавирусом, умер 4 931 человек, свыше 47 тыс. заболевших выздоровели.

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