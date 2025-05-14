В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення САП.

14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України - поінформувала САП у соцмережах.

Деталі

У САП нагадали, що під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

"Зауважимо, що в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук", - зазначили в САП.

Доповнення

Журналісти повідомляли, що іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє Михайло Гладковський - один з синів розшукуваного колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - у квітні 2022-го року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta на південному узбережжі Іспанії. І, відповідно до супутникових знімків, з літа того року і по нині на цій території велися активні роботи зі зведення вілли.