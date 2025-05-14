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В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Олега Гладковского задержали в Испании. Его обвиняют в нанесении государству убытков на 17,44 млн гривен, сейчас решается вопрос об экстрадиции.

В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержали в Испании. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение САП.

14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ относительно нанесения государству убытков на общую сумму 17,44 млн гривен. Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину

- проинформировала САП в соцсетях.

Детали

В САП напомнили, что в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В октябре 2019 года лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

2 июля 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

"Заметим, что в ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск", - отметили в САП.

Дополнение

Журналисты сообщали, что испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет Михаил Гладковский - один из сыновей разыскиваемого бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - в апреле 2022-го года приобрела земельный участок в элитном поселении La Zagaleta на южном побережье Испании. И, согласно спутниковым снимкам, с лета того года и по сей день на этой территории велись активные работы по возведению виллы.

Анна Мурашко

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