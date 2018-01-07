Екс-президента Ірану затримали за підтримку протестів у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада заарештували за підбурювання до протестів у країні. Про це повідомляє Al Arabiya, передає УНН.
Зазначається, що М.Ахмадінежада затримали в місті Шираз після його виступу в Бушері.
Так, наприкінці грудня екс-президент виступив з критикою нинішньої влади – чинного президента Хасана Роухані та його уряду, заявивши про «погане управління».
"Деякі нинішні лідери живуть відокремлено від проблем людей і нічого не знають про реалії суспільства", - заявив він у Бушері.
М.Ахмадінежад перебував на посаді президента Ірану з 2005 до 2013 року.
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Нагадаємо, акції протесту почалися в Ірані 28 грудня. Учасники маніфестацій в різних містах висловлювали невдоволення зростанням цін. В результаті зіткнень з поліцією загинули щонайменше 20 осіб, зокрема співробітники правоохоронних органів. За даними іранської влади, за участь у заворушеннях заарештовано понад 450 осіб.