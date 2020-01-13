В Ірані сталися сутички молоді з силовиками через збитий літак МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Антиурядові протести в Ірані продовжилися напередодні - на другий день після визнання іранською владою збиття літака МАУ іранською ракетою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Люди вийшли на акції протесту в університетах у Тегерані та інших великих містах, закликаючи до відставки високопосадовців, причетних до авіакатастрофи.
"На тегеранській площі Азаді у центрі міста та в інших районах влада розмістила підрозділи з боротьби з заворушеннями, сталися сутички", - пише видання.
Так, нові акції протесту в столиці відбулися попри концентрацію спецпідрозділів поліції, а також підрозділів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Судячи з відеокадрів, їхні учасники демонстративно відмовлялися наступати на зображення американського та ізраїльського прапорів на тротуарі біля входу в університет Горліса-Бехешті в Тегерані. Розміщені у соцмережах матеріали свідчать, що демонстранти скандували антиурядові гасла, в тому числі: "Нам брешуть, що наш ворог - Америка, наш ворог тут".
Зіткнення силовиків та студентів відбуваються вже другий день поспіль. У суботу студенти зібралися біля двох тегеранських університетів, віддали данину пам'яті загиблим в авіакатастрофі, але потім почали скандувати гасла проти аятоли Хаменеї та уряду. Поліція застосувала сльозогінний газ.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав протестувальників в Ірані.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав катастрофи неподалік від столиці Ірану - Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.