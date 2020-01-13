В Иране произошли столкновения молодежи с силовиками из-за сбитого самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Антиправительственные протесты в Иране продолжились накануне - на второй день после признания иранскими властями сбития самолета МАУ иранской ракетой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
Люди вышли на акции протеста в университетах в Тегеране и других крупных городах, призывая к отставке чиновников, причастных к авиакатастрофе.
"На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах власть разместила подразделения по борьбе с беспорядками, произошли столкновения", - пишет издание.
Так, новые акции протеста в столице состоялись несмотря на концентрацию спецподразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Судя по видеокадрам, их участники демонстративно отказывались наступать на изображение американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране. Размещенные в соцсетях материалы свидетельствуют, что демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: "Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь".
Столкновения силовиков и студентов происходят уже второй день подряд. В субботу студенты собрались около двух Тегеранских университетов, отдали дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но потом начали скандировать лозунги против аятоллы Хаменеи и правительства. Полиция применила слезоточивый газ.
Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана - Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.