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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 12165 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115578 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 121345 просмотра

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5 марта, 15:54 • 119737 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Иране произошли столкновения молодежи с силовиками из-за сбитого самолета МАУ

В Иране произошли столкновения молодежи с силовиками из-за сбитого самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 11080 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Антиправительственные протесты в Иране продолжились накануне - на второй день после признания иранскими властями сбития самолета МАУ иранской ракетой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Люди вышли на акции протеста в университетах в Тегеране и других крупных городах, призывая к отставке чиновников, причастных к авиакатастрофе.

"На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах власть разместила подразделения по борьбе с беспорядками, произошли столкновения", - пишет издание.

Так, новые акции протеста в столице состоялись несмотря на концентрацию спецподразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Судя по видеокадрам, их участники демонстративно отказывались наступать на изображение американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране. Размещенные в соцсетях материалы свидетельствуют, что демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: "Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь".

Столкновения силовиков и студентов происходят уже второй день подряд. В субботу студенты собрались около двух Тегеранских университетов, отдали дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но потом начали скандировать лозунги против аятоллы Хаменеи и правительства. Полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана - Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

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