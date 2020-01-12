Трамп підтримав протестувальників в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану. Він опублікував слова підтримки мовою фарсі у Twitter, повідомляє УНН.
"Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я стояв з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми уважно стежимо за вашими протестами та натхненні вашою мужністю", - заявив Трамп.
Він закликав світ стежити за дотриманням прав іранського народу: "Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати та повідомляти факти з місця протестів іранського народу. Не можна допустити чергового вбивства мирних протестувальників або відключення інтернету. Світ спостерігає".
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що іранський народ заслуговує на кращу долю.
Нагадаємо, в столиці Ірану місті Тегеран почалася студентська акція протесту. Молоді люди невдоволені діями військових та влади у ситуації з українським літаком, що був збитий іранською ракетою.
Під час протестів заарештували посла Великої Британії.