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Трамп підтримав протестувальників в Ірані

Трамп підтримав протестувальників в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану. Він опублікував слова підтримки мовою фарсі у Twitter, повідомляє УНН.

"Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я стояв з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми уважно стежимо за вашими протестами та натхненні вашою мужністю", - заявив Трамп.

Він закликав світ стежити за дотриманням прав іранського народу: "Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати та повідомляти факти з місця протестів іранського народу. Не можна допустити чергового вбивства мирних протестувальників або відключення інтернету. Світ спостерігає".

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що іранський народ заслуговує на кращу долю.

Нагадаємо, в столиці Ірану місті Тегеран почалася студентська акція протесту. Молоді люди невдоволені діями військових та влади у ситуації з українським літаком, що був збитий іранською ракетою.

Під час протестів заарештували посла Великої Британії.

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