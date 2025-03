В Ірані почалися студентські протести через збиття українського літака

Студенти прийшли до місцевого університету імені Аміра Каріба аби висловити своєї невдоволення.

“(...) тисячі студентів протестують проти Ісламського режиму Ірану та „Корпусу вартових ісламської революції“ через збиття рейсу PS752 від Міжнародних авіакомпаній „Міжнародні авіалінії України“ системою Tor-M1 кимось з КВІР”, — йдеться у підписі до відео з протесту.

Повідомляється, що також мітингувальники зібралися також під іншим навчальним закладом, де вимагали від влади більшої прозорості та відкритості.

За повідомленням ВВС, серед натовпу були чутні вигуки “смерть диктатору”. Основна вимога, яку сформулювали у повідомлення в соціальних каналах, проведення прозорого розслідування та покарання винних.

Protest at Tehran's Amir Kabir university, students shouting "Shameless" #Iranplanecrash https://t.co/FtdC1GeTqI

— Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020

pic.twitter.com/QPZndWyh9G

— Bahare Hedayat (@HedayatBahare) January 11, 2020

#دروغ_سخت

به من نگو فتنه‌گر.. pic.twitter.com/2VcnZ81TTZ

— Bahare Hedayat (@HedayatBahare) January 11, 2020

#BREAKING: It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran, thousands of students are protesting against #Iran's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight #PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF. pic.twitter.com/dN8bUK4U3v

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020

Нагадаємо, що серед загиблих в результаті збиття українського літака загинуло найбільше іранців — 82 громадян Ірану серед 169 пасажирів та 9 членів екіпажу (громадян України).