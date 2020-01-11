В Иране начались студенческие протесты из-за сбитого украинского самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В столице Ирана городе Тегеран началась студенческая акция протеста. Молодые люди недовольны действиями военных и власти в ситуации с украинским самолетом, который был сбит иранской ракетой. Об этом сообщают местные журналисты, передает УНН.
Студенты пришли в местный университет имени Амира Кариба чтобы выразить свое недовольство.
"(...) тысячи студентов протестуют против Исламского режима Ирана и "Корпуса стражей исламской революции" из-за сбитого рейса PS752 от Международных авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" системой Tor-M1 кем-то из КСИР", - говорится в подписи к видео протеста.
Сообщается, что также митингующие собрались также под другим учебным заведением, где требовали от властей большей прозрачности и открытости.
По сообщению ВВС, среди толпы были слышны выкрики "смерть диктатору". Основное требование, которое сформулировали в сообщениях в социальных каналах, проведение прозрачного расследования и наказания виновных.
Protest at Tehran's Amir Kabir university, students shouting "Shameless" #Iranplanecrash https://t.co/FtdC1GeTqI- Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020
January 11, 2020
# دروغ_سخت
به من نگو فتنهگر .. pic.twitter.com/2VcnZ81TTZ
#BREAKING : It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran , thousands of students are protesting against #Iran 's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight # PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF . pic.twitter.com/dN8bUK4U3v- Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020
Напомним, что среди погибших в результате попадания ракеты в украинский самолет погибло в болшенстве своем иранцы - 82 граждан Ирана среди 169 пассажиров и 9 членов экипажа (граждане Украины).