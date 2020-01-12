Трамп поддержал протестующих в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, вышедших на улицы Ирана. Он опубликовал слова поддержки на фарси в Twitter, сообщает УНН.
"Храбром, многострадальному народу Ирана: я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновленные вашим мужеством", - заявил Трамп.
Он призвал мир следить за соблюдением прав иранского народа: "Правительство Ирана позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места протестов иранского народа. Нельзя допустить очередного убийства мирных протестующих или отключения интернета. Мир наблюдает".
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский народ заслуживает лучшей участи.
Напомним, в столице Ирана городе Тегеран началась студенческая акция протеста. Молодые люди недовольны действиями военных и власти в ситуации с украинским самолетом, который был сбит иранской ракетой.
Во время протестов арестовали посла Великобритании.