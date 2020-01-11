В Ірані заарештували посла Великої Британії - ЗМІ

КИЇВ. 11 січня. УНН. Посол Великої Британії в Ірані Роб Макейр був заарештований сьогодні ввечері в Тегерані за звинуваченням в "підбурюванні" до протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mail Online і іранське агентство Tasnim.