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В Ірані заарештували посла Великої Британії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Посол Великої Британії в Ірані Роб Макейр був заарештований сьогодні ввечері в Тегерані за звинуваченням в "підбурюванні" до протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mail Online і іранське агентство Tasnim.

Роб Макейр був присутній під час демонстрацій перед Тегеранським університетом Аміра Кабіра і був заарештований після нібито спроби "розпалювання" протестів.

Британського посла відпустили за годину після затримання. Інших деталей не повідомляється.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що арешт посла в Тегерані без будь-яких підстав і пояснень є грубим порушенням міжнародного права.

Старший представник Міністерства закордонних справ Великої Британії Роб Макейр був призначений на посаду посла в Ірані в квітні 2018 року.

Нагадаємо, в столиці Ірану місті Тегеран почалася студентська акція протесту. Молоді люди невдоволені діями військових та влади у ситуації з українським літаком, що був збитий іранською ракетою.

Раніше Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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