В Ірані заарештували посла Великої Британії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Посол Великої Британії в Ірані Роб Макейр був заарештований сьогодні ввечері в Тегерані за звинуваченням в "підбурюванні" до протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mail Online і іранське агентство Tasnim.
Роб Макейр був присутній під час демонстрацій перед Тегеранським університетом Аміра Кабіра і був заарештований після нібито спроби "розпалювання" протестів.
Британського посла відпустили за годину після затримання. Інших деталей не повідомляється.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що арешт посла в Тегерані без будь-яких підстав і пояснень є грубим порушенням міжнародного права.
Старший представник Міністерства закордонних справ Великої Британії Роб Макейр був призначений на посаду посла в Ірані в квітні 2018 року.
Нагадаємо, в столиці Ірану місті Тегеран почалася студентська акція протесту. Молоді люди невдоволені діями військових та влади у ситуації з українським літаком, що був збитий іранською ракетою.