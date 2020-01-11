В Иране арестовали посла Великобритании - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Посол Великобритании в Иране Роб Макейр был арестован сегодня вечером в Тегеране по обвинению в "подстрекательстве" к протестам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и иранское агентство Tasnim.
Роб Макейр присутствовал во время демонстраций перед Тегеранского университета Амира Кабира и был арестован после якобы попытки "разжигание" протестов.
Британского посла отпустили через час после задержания.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что арест посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права.
Старший представитель Министерства иностранных дел Великобритании Роб Макейр был назначен на должность посла в Иране в апреле 2018 года.
Напомним, в столице Ирана городе Тегеран началась студенческая акция протеста. Молодые люди недовольны действиями военных и власти в ситуации с украинским самолетом, который был сбит иранской ракетой.
Ранее Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.