В Ірані призначили другий тур президентських виборів
Київ • УНН
В Ірані відбувся перший тур дострокових президентських виборів після смерті Ебрагіма Раїсі, до другого туру, запланованого на 5 липня, вийшли Масуд Пазешкян і Саїд Джалілі.
В Ірані завершився перший тур позачергових виборів президента, які призначили після загибелі в авіатрощі Ібрагіма Раїсі. Жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Про це пише УНН з посиланням на Al Mayadeen.
Деталі
За даними виборчої комісії Ірану, на виборах лідирує депутат Ісламської консультативної ради Ірану Масуд Пазешкіан, який набрав понад 10,4 мільйона голосів з понад 24,5 мільйона бюлетенів, які вдалося підрахувати.
Екскерівник Вищої ради національної безпеки Ірану Саїд Джалілі посів друге місце з понад 9,4 мільйонами голосів. За двох інших кандидатів — Мохаммада Багера Калібафа та Мостафу Пурмохаммаді — проголосували відповідно понад 3,3 мільйона та 206,3 тисячі людей.
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Зазначається, що віцепрезидент Амір Хоссейн Хашемі та мер Тегерану Аліреза Закані зняли свої кандидатури перед виборами.
Тож це означає, що Пазешкіан та Джалілі боротимуться за посаду президента в другому турі президентських виборів, які призначені на наступну п’ятницю, 5 липня.
Загальна явка виборців в першому турі досягла 40%.
Нагадаємо
У п'ятницю, 28 травня в Ірані відбувся перший тур президентських виборів після загибелі Ебрагіма Раїсі.