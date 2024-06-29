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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Иране назначили второй тур президентских выборов

В Иране назначили второй тур президентских выборов

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 10:11  •  2610 просмотра

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В Иране состоялся первый тур досрочных президентских выборов после смерти Эбрагима Раиси, во второй тур, запланированный на 5 июля, вышли Масуд Пазешкян и Саид Джалили.

В Иране завершился первый тур внеочередных выборов президента, которые назначили после гибели в авиакатастрофе Ибрагима Раиси. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Mayadeen.  

Детали

По данным избирательной комиссии Ирана, на выборах лидирует депутат Исламского консультативного совета Ирана Масуд Пазешкиан, который набрал более 10,4 миллиона голосов из более 24,5 миллиона бюллетеней, которые удалось подсчитать.

Экс-руководитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили занял второе место с более 9,4 миллионами голосов. За двух других кандидатов - Мохаммада Багера Калибафа и Мостафу Пурмохаммади - проголосовали соответственно более 3,3 миллиона и 206,3 тысячи человек.

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Отмечается, что вице-президент Амир Хоссейн Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани сняли свои кандидатуры перед выборами.

Поэтому это означает, что Пазешкиан и Джалили будут бороться за пост президента во втором туре президентских выборов, которые назначены на следующую пятницу, 5 июля.

Общая явка избирателей в первом туре достигла 40%.

Напомним

В пятницу, 28 мая в Иране состоялся первый тур президентских выборов после гибели Эбрагима Раиси.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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