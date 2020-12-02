В Ірані поки не будуть збільшувати збагачення урану вище норм МАГАТЕ

Відзначається, що в парламенті Ірану представили план збільшення збагачення урану до рівня, що суперечить зобов’язанням, які Тегеран взяв на себе в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Однак Кабінет міністрів Ірану не побачив в цьому “ні необхідності, ні користі”.

Представляючи план, представники парламенту відзначили, що він відповідає “цілям” іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, вбитого кілька днів тому.

Нагадаємо, СВПД був підписаний Іраном в 2015 році з США, Францією, Великобританією, РФ, Китаєм і ФРН. Він передбачає пом’якшення санкцій, введених США, ЄС і ООН проти Тегерана в обмін на його відмову від створення ядерної зброї. У 2018 році США вийшли з ядерної угоди і після цього неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран поступово скорочував свої зобов’язання по СВПД.

За останніми даними МАГАТЕ, збагачення урану в Ірані досягло рівня, що перевищує передбачений СВПД ліміт на 3,67%, але це менше 4,5%, що відповідає нормам МАГАТЕ.

Як повідомляв УНН, президент Ірану Хасан Роухані звинуватив США і Ізраїль в причетності до скоєного вбивства іранського фізика Мохсена Фахрізаде, який був вбитий 27 листопада неподалік від Тегерана.