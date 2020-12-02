В Иране пока не будут увеличивать обогащение урана выше норм МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правительство Ирана отклонило план парламента страны, предлагающий отказаться от проверок иранских ядерных объектов экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель МИД Ирана, пишет AFP, передает УНН.
Отмечается, что в парламенте Ирана представили план увеличения обогащения урана до уровня, противоречащего обязательствам, которые Тегеран взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Однако Кабинет министров Ирана не увидел в этом предложении “ни необходимости, ни пользы”.
Представляя план, представители парламента отметили, что он соответствует “целям” иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, убитого несколько дней назад.
Напомним, СВПД был подписан Ираном в 2015 году с США, Францией, Великобританией, РФ, Китаем и ФРГ. Он предполагает смягчение санкций, введенных США, ЕС и ООН против Тегерана в обмен на его отказ от создания ядерного оружия. В 2018 году США вышли из ядерной сделки и после этого неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ на это Тегеран постепенно сокращал свои обязательства по СВПД.
По последним данным МАГАТЭ, обогащение урана в Иране достигло уровня, превышающего предусмотренный СВПД лимит на 3,67%, но это менее 4,5%, что соответствует нормам МАГАТЭ.
Как сообщал УНН, президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в причастности к совершенному убийству иранского физика Мохсена Фахризаде, который был убит 27 ноября недалеко от Тегерана.