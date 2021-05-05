В Іраку атакували нафтове родовище, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство нафти Іраку підтвердило інформацію про атаку на нафтове родовище, розташоване на півночі республіки. Як стверджується в поширеній у середу заяві відомства, в результаті інциденту “загинули і отримали поранення декілька співробітників служби безпеки і поліції”. Точна кількість жертв і постраждалих не називається, передає УНН.
Деталі
У документі говориться, що рано вранці в середу нападу зазнало родовище Бай-Хасан в провінції Кіркук. Невідомими були підірвані дві нафтові свердловини, в результаті чого виникли пожежі. На одній з свердловин загоряння вдалося швидко згасити, на інший роботи з гасіння пожежі все ще тривають.
Міністерство нафти різко засудило терористичні атаки, що здійснюються на іракські нафтові об’єкти, і пообіцяло докласти всіх зусиль для того, щоб забезпечити безперебійну роботу нафтового сектора країни.
Доповнення
Раніше в середу агентство Reuters з посиланням на джерела інформувало про напад, скоєний невідомими на дві нафтові свердловини недалеко від Кіркука за допомогою вибухових пристроїв. За відомостями агентства, атака “не позначилася на процесі нафтовидобутку і не спричинила за собою значного матеріального збитку”.