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В Ираке атаковали нефтяное месторождение, есть погибшие и раненые

В Ираке атаковали нефтяное месторождение, есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

 • 15531 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство нефти Ирака подтвердило информацию об атаке на нефтяное месторождение, расположенное на севере республики. Как утверждается в распространенном в среду заявлении ведомства, в результате инцидента “погибли и получили ранения несколько сотрудников службы безопасности и полиции”. Точное число жертв и пострадавших не называется, передает УНН.

Детали

В документе говорится, что рано утром в среду нападению подверглось месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук. Неизвестными были подорваны две нефтяные скважины, в результате чего возникли пожары. На одной из скважин возгорание удалось быстро потушить, на другой работы по тушению пожара все еще продолжаются.

Министерство нефти резко осудило террористические атаки, совершаемые на иракские нефтяные объекты, и пообещало приложить все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.

Дополнение

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источники информировало о нападении, совершенном неизвестными на две нефтяные скважины недалеко от Киркука при помощи взрывных устройств. По сведениям агентства, атака “не отразилась на процессе нефтедобычи и не повлекла за собой значимого материального ущерба”.

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