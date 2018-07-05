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В Індонезії унаслідок аварії порома загинули 24 людини

В Індонезії унаслідок аварії порома загинули 24 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Кількість загиблих під час аварії порома біля індонезійського острова Сулавесі у вівторок досягла 24 осіб, серед них є діти. Про це повідомило Agence France-Presse з посиланням на представника індонезійського Національного агентства із запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо, передає УНН.

“Пасажири все ще перебувають на борту через дощ і високих хвиль. Евакуація триває”, — вказав він. Рятувальникам вдалося виявити живими 74 людини, доля ще 41 на даний момент залишається невідомою, додав він.

Раніше агентство “Xinhua” інформувало про 12 загиблих. Всього на борту знаходилося 139 пасажирів, паром також перевозив 48 автомобілів і мотоциклів.

Нагадаємо, 18 червня за аварії порома на озері Тоба в індонезійській провінції Північна Суматра загинули чотири людини, ще 18 були врятовані, зниклими безвісти вважаються щонайменше 192 людини. У понеділок агентство Reuters повідомило про припинення пошукової операції на місці аварії корабля через технічні труднощі, з якими зіткнулися рятувальники.

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