В Індонезії унаслідок аварії порома загинули 24 людини

“Пасажири все ще перебувають на борту через дощ і високих хвиль. Евакуація триває”, — вказав він. Рятувальникам вдалося виявити живими 74 людини, доля ще 41 на даний момент залишається невідомою, додав він.

Раніше агентство “Xinhua” інформувало про 12 загиблих. Всього на борту знаходилося 139 пасажирів, паром також перевозив 48 автомобілів і мотоциклів.

Нагадаємо, 18 червня за аварії порома на озері Тоба в індонезійській провінції Північна Суматра загинули чотири людини, ще 18 були врятовані, зниклими безвісти вважаються щонайменше 192 людини. У понеділок агентство Reuters повідомило про припинення пошукової операції на місці аварії корабля через технічні труднощі, з якими зіткнулися рятувальники.