В Индонезии в результате крушения парома погибли 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Число погибших при крушении парома у индонезийского острова Сулавеси во вторник достигло 24 человек, среди них есть дети. Об этом сообщил Agence France-Presse со ссылкой на представителя индонезийского Национального агентства по предупреждению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает УНН.
“Пассажиры все еще находятся на борту из-за дождя и высоких волн. Эвакуация продолжается”, — указал он. Спасателям удалось обнаружить живыми 74 человека, судьба еще 41 на данный момент остается неизвестной, добавил он.
Ранее агентство “Xinhua” информировало о 12 погибших. Всего на борту находилось 139 пассажиров, паром также перевозил 48 автомобилей и мотоциклов.
Напомним, 18 июня в аварии парома на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра погибли четыре человека, еще 18 были спасены, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человек. В понедельник агентство Reuters сообщило о прекращении поисковой операции на месте крушения за технических трудностей, с которыми столкнулись спасатели.