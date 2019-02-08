В Індонезії лава заблокувала селище
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Потік лави на острові Сіау в Індонезії заблокував дороги до селища Батубулан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Потік лави з вулкана Карангетанг в індонезійській провінції Північне Сулавесі заблокував дороги до селища Батубулан. Відрізаними від зовнішнього світу залишаються 494 людини.
Уряд острова Сіау повідомив, що високі хвилі і сильний вітер заважають організувати морську рятувальну операцію, рятувальні роботи почнуться відразу після поліпшення погодних умов.
У регіоні зберігається третій рівень небезпеки. Висота вулкана становить до 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. До теперішнього часу з небезпечної зони евакуйовано близько 200 осіб.
Як повідомляв УНН, в Туреччині торнадо пошкодив літаки в міжнародному аеропорті.