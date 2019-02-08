В Индонезии лава заблокировала поселок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Поток лавы на острове Сиау в Индонезии заблокировал дороги к поселку Батубулан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Поток лавы из вулкана Карангетанг в индонезийской провинции Северный Сулавеси заблокировал дороги к селению Батубулан. Отрезанными от внешнего мира остаются 494 человека.
Правительство острова Сиау сообщило, что высокие волны и сильный ветер мешают организовать морскую спасательную операцию, спасательные работы начнутся сразу же после улучшения погодных условий.
В регионе сохраняется третий уровень опасности. Высота вулкана составляет до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. До настоящего времени из опасной зоны эвакуировано около 200 человек.
Как сообщал УНН, в Турции торнадо повредило самолеты в международном аэропорту.