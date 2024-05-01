В Індонезії евакували тисячі людей та скасували авіарейси через нове виверження вулкану Руанг

ukenru
19:41 • 35132 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 83884 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109706 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 112128 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 225352 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154293 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144968 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131858 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121560 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112808 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147093 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122706 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128486 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133102 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108813 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 225360 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382909 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438970 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447472 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109711 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128486 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122706 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97830 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107342 перегляди
Актуальне
В Індонезії евакували тисячі людей та скасували авіарейси через нове виверження вулкану Руанг

В Індонезії евакували тисячі людей та скасували авіарейси через нове виверження вулкану Руанг

Київ • УНН

 • 14739 перегляди

Тисячі людей евакуйовано та скасовано авіарейси в Індонезії через нове виверження вулкану Руанг, що спричинило густі хмари попелу заввишки понад 5 км.

Вулкан Руанг в Індонезії підняв у небо густі хмари попелу на висоту понад 5 км. Через це влада оголосила евакуацію для тисяч людей та перервала авіасполучення. Про це УНН пише з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Вулкан Руанг у провінції Північний Сулавесі, яка знаходиться в центральній частині Індонезійського архіпелагу, вивергався щонайменше тричі, що викликало побоювання, що уламки можуть впасти в море і спричинити цунамі.

Image

На відеозаписах, поширених Індонезійським агентством з ліквідації наслідків стихійних лих, видно, як над кратером Руанга спалахують блискавки, а в повітря здіймаються вогненно-червоні хмари лави і каміння.

Вулкан добре видно, видно шлейф диму, він сірий і густий, і сягає 500-700 метрів над кратером

- сказав керівник поста моніторингу на горі Руанг Юліус Рамополій.

За його словами, рівень тривоги залишається найвищим за чотирирівневою системою, і він закликав жителів залишатися за межами семикілометрової зони відчуження, оголошеної владою.

Агентство повідомило, що всі 843 мешканці острова Руанг, де розташований вулкан, були перевезені до Манадо, столиці провінції, що знаходиться приблизно за 100 км. Близько 12 тисяч людей з сусіднього острова Тагуланданг евакуюють на острів Сіау, що знаходиться далі на північ, для чого були задіяні два кораблі.

Метеорологічне агентство Індонезії опублікувало карту, яка показала, що вулканічний попіл досягнув Борнео, острова, який Індонезія розділяє з Брунеєм і Малайзією.

Індонезійське агентство з управління повітряним рухом AirNav Indonesia повідомило, що сім аеропортів були змушені закрити, в тому числі в Манадо і місті Горонтало.

Малайзійські авіалінії заявили, що попіл призвів до скасування деяких рейсів у штатах Сабах і Саравак на Борнео, при цьому подорожі залежать від погодних умов.

Додамо

В Індонезії регулярно відбуваються землетруси і виверження вулканів через її розташування на тихоокеанському "Вогняному кільці", де зустрічаються кілька тектонічних плит.

На початку квітня на вулкані Руанг сталася серія вивержень, які також призвели до евакуації та перебоїв в авіасполученні на тлі побоювань цунамі.

У 2018 році кратер вулкану Анак Кракатау, що між островами Ява і Суматра, частково обвалився під час потужного виверження, в результаті якого величезні шматки вулкану сповзли в океан, що призвело до цунамі, яке вбило понад 400 людей і поранило тисячі.

На півночі Індонезії через виверження вулкана евакуювали понад 11 тисяч людей18.04.24, 15:25 • 22335 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
malaiziiaМалайзія
indoneziiaІндонезія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63