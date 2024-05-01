В Індонезії евакували тисячі людей та скасували авіарейси через нове виверження вулкану Руанг

Вулкан Руанг в Індонезії підняв у небо густі хмари попелу на висоту понад 5 км. Через це влада оголосила евакуацію для тисяч людей та перервала авіасполучення. Про це УНН пише з посиланням на Al Jazeera.

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Вулкан Руанг у провінції Північний Сулавесі, яка знаходиться в центральній частині Індонезійського архіпелагу, вивергався щонайменше тричі, що викликало побоювання, що уламки можуть впасти в море і спричинити цунамі.

На відеозаписах, поширених Індонезійським агентством з ліквідації наслідків стихійних лих, видно, як над кратером Руанга спалахують блискавки, а в повітря здіймаються вогненно-червоні хмари лави і каміння.

Вулкан добре видно, видно шлейф диму, він сірий і густий, і сягає 500-700 метрів над кратером - сказав керівник поста моніторингу на горі Руанг Юліус Рамополій.

За його словами, рівень тривоги залишається найвищим за чотирирівневою системою, і він закликав жителів залишатися за межами семикілометрової зони відчуження, оголошеної владою.

Агентство повідомило, що всі 843 мешканці острова Руанг, де розташований вулкан, були перевезені до Манадо, столиці провінції, що знаходиться приблизно за 100 км. Близько 12 тисяч людей з сусіднього острова Тагуланданг евакуюють на острів Сіау, що знаходиться далі на північ, для чого були задіяні два кораблі.

Метеорологічне агентство Індонезії опублікувало карту, яка показала, що вулканічний попіл досягнув Борнео, острова, який Індонезія розділяє з Брунеєм і Малайзією.

Індонезійське агентство з управління повітряним рухом AirNav Indonesia повідомило, що сім аеропортів були змушені закрити, в тому числі в Манадо і місті Горонтало.

Малайзійські авіалінії заявили, що попіл призвів до скасування деяких рейсів у штатах Сабах і Саравак на Борнео, при цьому подорожі залежать від погодних умов.

Додамо

В Індонезії регулярно відбуваються землетруси і виверження вулканів через її розташування на тихоокеанському "Вогняному кільці", де зустрічаються кілька тектонічних плит.

На початку квітня на вулкані Руанг сталася серія вивержень, які також призвели до евакуації та перебоїв в авіасполученні на тлі побоювань цунамі.

У 2018 році кратер вулкану Анак Кракатау, що між островами Ява і Суматра, частково обвалився під час потужного виверження, в результаті якого величезні шматки вулкану сповзли в океан, що призвело до цунамі, яке вбило понад 400 людей і поранило тисячі.

На півночі Індонезії через виверження вулкана евакуювали понад 11 тисяч людей